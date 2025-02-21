В Україні рекордно здешевшав популярний овоч: у чому причина

Попри зниження вартості, білокачанна капуста в Україні зараз коштує у 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

На українському ринку білокачанної капусти спостерігається значне падіння цін.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ще минулого тижня пропозиція капусти різко зросла, адже фермери, які раніше утримувалися від продажу, почали терміново розпродувати запаси. Головна причина – погіршення якості овоча у сховищах.

Ця ситуація вже позначилася на ринковій вартості капусти. Якщо ще від середини січня ціни зростали щодня, то тепер фермери змушені їх знижувати. Зараз білокачанна капуста продається по 32–38 грн/кг ($0,77–0,91/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж минулого тижня.

Однак деякі господарства, які мають якісні запаси, поки утримуються від продажів. Вони впевнені, що попит на капусту зросте ближче до кінця лютого.

Ринок продовжує лихоманити, а ціни на капусту можуть змінюватися залежно від подальшого попиту та запасів якісної продукції.

Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах упродовж тижня знизилися ціни на більшість овочів борщового набору. Зниження вартості сталося через погіршення якості коренеплодів через тривале зберігання.

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