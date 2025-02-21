Франція та Естонія скликають зустріч міністрів оборони Європи: що обговорять

Основне питання – посилення військової допомоги Україні на тлі можливого скорочення підтримки з боку США.

Франція та Естонія ініціювали зустріч міністрів оборони європейських країн, яка відбудеться у понеділок, 24 лютого.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, зустріч пройде у форматі відеоконференції, в ній візьмуть участь понад 10 країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Італія, Польща, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Європейські країни активізують оборонні ініціативи, оскільки адміністрація Дональда Трампа заявляє про можливий перегляд військової допомоги союзникам.

Як пише Tagesschau, кандидат у канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц закликав до переговорів із Францією та Великою Британією щодо ядерного захисту.

"Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повністю дотримуватися зобов’язань НАТО. Тому європейці мають самостійно подбати про захист континенту", – заявив Мерц.

Засідання міністрів оборони ЄС відбудеться одночасно з візитом кількох європейських лідерів до Києва, зокрема голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибуде до України в річницю повномасштабного вторгнення РФ. Також у Брюсселі зберуться міністри закордонних справ ЄС для обговорення політичних і військових питань.

Наступного тижня очікується візит президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до США, де вони зустрінуться з Дональдом Трампом.

Європейські країни намагаються розробити нові оборонні механізми, оскільки невизначеність у позиції США щодо підтримки України та НАТО створює додаткові ризики для безпеки континенту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінуться в Москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни.

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