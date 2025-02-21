США більше не називають Росію агресором: що це означає для України

Така позиція США викликала шок серед європейських дипломатів і може поставити під загрозу покарання Кремля.

США можуть відмовитися від участі в міжнародних зусиллях із переслідування Росії за її вторгнення в Україну.

Про це повідомив The Telegraph із посиланням на західних чиновників.

За даними видання, під час останньої зустрічі “основної групи” країн, яка займається створенням трибуналу за воєнні злочини РФ, американські представники відмовилися називати Росію агресором.

"Якщо вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь у трибуналі", – заявив один із чиновників.

Крім того, адміністрація Дональда Трампа не підтримала заплановану заяву G7, де Росію офіційно назвали б країною-агресором. Вашингтон також не долучився до спільного документа ООН, який вимагає від Кремля повного виведення військ з України.

Західні дипломати стурбовані, що підхід Трампа до Путіна може дозволити російському диктатору уникнути відповідальності за війну.

"Європейські чиновники шоковані заявами США про те, що Росію слід повернути в “цивілізований світ”", – йдеться в дипломатичній ноті, з якою ознайомилося The Telegraph.

Варто зазначити, що трибунал за зразком Нюрнберзького процесу вимагає юрисдикції не лише України, а й інших країн, щоб мати повноваження для покарання вищого керівництва РФ. Якщо Вашингтон відмовиться від участі, це може поставити під загрозу весь проект трибуналу. Європейські країни вже розпочали переговори щодо можливих наслідків такого рішення США.

Це серйозний розворот політики між адміністраціями Джо Байдена та Дональда Трампа, який неодноразово виступав із контроверсійними заявами щодо України.

США поки офіційно не вийшли з ініціативи та, за даними The Telegraph, візьмуть участь у наступному засіданні в Страсбурзі.

Нагадаємо, тиск Трампа на Україну є жорсткою спробою скористатися перевагами держави в її найгіршу годину.

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