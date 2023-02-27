Як підібрати свій: вираховуємо камінь-талісман за датою народження

У кожної людини є свій оберіг за датою народження. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як підібрати свій камінь.

Нумерологія може впливати на життя та долю людей. І залежно від дати народження у кожної людити є свій камінь-талісман, який оберігає її від неприємностей.

Дізнатися, який твій камінь, дуже просто. Потрібно всього лише провести нескладний нумерологічний розрахунок: скласти всі числа з дати народження.

Наприклад, якщо ви народилися 12 липня 1988 року, розрахунок буде виглядати так:

1+2+7+1+9+8+8=36

Далі двозначне число спрощується: 3+6=9.

Тобто ваше число "9". Тепер потрібно лише дізнатися, який саме камінь-оберіг "ховається" за цим числом.

Камінь-талісман за датою народження: розшифровка

Число "1" — людина має рішучий та твердий характер, тому їй набільше підійде саме діамант.

Число "2" — щоб захиститися від нечисті і усунути гнів, краще носити перли.

Число "3" — вас оберігатиме гагат та принесе сімейне щастя і гармонію в життя.

Число "4" — вберегти від неприємностей допоможе сапфір.

Число "5" — привернути удачу та захистити від фінансових втрат допомагає таким людям малахіт.

Число "6" — вам підходить гірський кришталь, який привертає щастя і оберігає від невдач.

Число "7" — якщо хочете вберегтися від ворогів, носіть прикраси з бурштином.

Число "8" — захистити від порчі та привернути удачу допоможе топаз.

Число "9" — вам потрібно носити із собою аметист, який допоможе відрізнити правду від брехні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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