Трамп приїде до Москви 9 травня – ЗМІ

Трамп поки не застосував метод "зведення до Гітлера" проти українців, але вже назвав Зеленського диктатором.

Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінуться у Москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни.

Про це пише французьке видання "Le Point".

"Для Володимира Путіна 9 травня — найважливіший день року", — зазначає видання.

За словами журналістів, перемога у другій світовій війні, яку цілком привласнили собі спочатку Радянський Союз, а потім і Росія, "дозволяє Путіну стверджувати, що світ майже всім завдячує СРСР".

"За даними наших джерел, 9 травня на московських трибунах має бути важливий гість Путіна – Дональд Трамп. Яку перемогу вони святкуватимуть у 2025 році? Не стільки союзників 1945 року, скільки їхню спільну угоду у мирних переговорах щодо України, які, згідно з планом Келлога, завершаться... 9 травня", - йдеться у публікації.

Автори статті попереджають, що якщо Трампу та Путіну вдасться здійснити свої спільні плани, то "9 травня 2025 року стане днем ​​їхнього тріумфу". Крім того, якщо "перемогу" над Україною буде оголошено 9 травня, це підтвердить один із путінських наративів про "нацистську Україну", яким кремлівський диктатор виправдовував розв'язання війни проти сусідньої держави.

"Трамп поки не застосував метод "зведення до Гітлера" проти українців, але вже назвав Зеленського диктатором і звинуватив його у розв'язанні війни. Відсвяткувати перемогу над українцями 9 травня, за збігом дат, ефектно вписати Другу світову війну в історію перемоги над українцями, було б способом продемонструвати усьому світові доказ слів Путіна про фашистів в Україні", – зазначають автори статті.

Нагадаємо, Трамп заявив, що присутність Зеленського на мирних переговорах "не дуже важлива". Американський президент звинуватив свого українського колегу в невмінні вести перемовини.

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