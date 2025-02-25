У смарагдових відтінках: королева Максима у стильному образі приїхала до Нью-Йорка

Після візиту до Вашингтона королева Максима відвідала Нью-Йорк.
Королева Максима перебуває в Нью-Йорку як спеціальна адвокатка Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. Королева відвідала оглядовий майданчик The Edge.
Її Величність була одягнена у затишний смарагдовий пуловер та кардиган зверху, а також пісочного кольору спідницю з градієнтом. У неї на плечі була смарагдова шкіряна сумка, волосся розпущене, а у вухах масивні сережки. Також з прикрас Максима одягла золотий браслет із кольоровим камінням та годинник на чорному шкіряному ремінці.
Раніше ми показували вам діловий лук Максими у сукні у дрібний принт "гусяча лапка" від Natan Couture, червоному пальті Max Mara з поясом на талії і йому до тону вона підібрала шарф, шкіряні рукавички та чоботи Gianvito Rossi.
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