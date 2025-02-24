Ціни ростуть як на дріжджах: які продукти подорожчали найбільше

Українські виробники продуктів за рік підняли гуртові ціни на понад 20%.

Станом на кінець січня 2025 року гуртові ціни на продукцію української харчової промисловості порівняно із січнем минулого року зросли в середньому на 20,6%. При цьому на внутрішньому ринку підвищення цін становило 17,5%, а експортні товари здорожчали на 33,0%.

Про це йдеться у звіті Держстату України.

В межах України найбільше за рік подорожчали молочні продукти – на 22,3%. Ціни на хліб та борошно зросли на 15,4%, а на м'ясо та м'ясні продукти – на 12%.

Дещо краща ситуація з цінами на безалкогольні напої. Ця група продуктів здорожчала лише на 8,2% на внутрішньому ринку.

Водночас Держстат фіксує незначне падіння цін на цукор всередині країни – здешевшання на 0,3%.

Варто зауважити, що роздрібні споживачі, які купують продукти на ринках та у супермаркетах, відчувають зміни гуртових цін із затримкою у кілька місяців.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, вже у березні 2025 року вартість молочних продуктів почне знижуватися. Це пов'язують з тим, що навесні більшість корів телиться, що збільшує виробництво молока і, відповідно, пропозицію на ринку.

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