Какие растения не стоит покупать как рассаду: они будут плохо расти и не будут родить

Чтобы не возиться с посевом посадочного материала, огородники часто покупают уже готовую рассаду. Однако профессиональные агрономы не рекомендуют покупать рассаду некоторых культур, и вот почему.
Эксперты говорят, что есть такие растения, которые лучше сеять в открытую почву, поскольку пересадка может отрицательно повлиять на их рост и развитие. Как пишет ресурс "24 Канал" со ссылкой на Martha Stewart, эти культуры имеют слабую корневую систему, поэтому их лучше выращивать из семян.
Какие растения лучше выращивать из семян, а не из рассады: советы экспертов
- Подсолнечники имеют стержневой корень, поэтому их лучше высевать сразу в открытую почву, а посевы прореживать, чтобы они имели достаточно места для роста и развития.
- Тыквы, дыни, кабачки и огурцы очень чувствительны к нарушению корневой системы. Поэтому после пересадки могут просто погибнуть, потому что испытывают шок из-за изменения среды для роста.
- Горошек также плохо реагирует на пересадку, корни растения теряют свою эффективность, из-за чего культура перестает расти.
- Фасоль лучше всего сеять сразу в открытую почву, тогда она будет быстро расти и развиваться. Важно, чтобы она имела опору, где сможет закреплять свои усики.
- Кукуруза не нуждается в пересадке, ее перемещение спровоцирует остановку роста и развития, культура может просто погибнуть. Кукурузу нужно высевать сразу в почву, она не боится холода и устойчива к болезням.
- Морковь также имеет стержневой съедобный корень, а пересадка станет причиной его деформации или повреждения. Потому урожая может вообще не быть, если культуру пересаживать.
- Редис крайне тяжело переносит пересадку. Поврежденные корни практически не восстанавливаются, растение просто погибнет, если его побеспокоить. Это же касается свеклы и репы.
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