Какие растения не стоит покупать как рассаду: они будут плохо расти и не будут родить

Чтобы не возиться с посевом посадочного материала, огородники часто покупают уже готовую рассаду. Однако профессиональные агрономы не рекомендуют покупать рассаду некоторых культур, и вот почему.

Эксперты говорят, что есть такие растения, которые лучше сеять в открытую почву, поскольку пересадка может отрицательно повлиять на их рост и развитие. Как пишет ресурс "24 Канал" со ссылкой на Martha Stewart, эти культуры имеют слабую корневую систему, поэтому их лучше выращивать из семян.

Какие растения лучше выращивать из семян, а не из рассады: советы экспертов

Подсолнечники имеют стержневой корень, поэтому их лучше высевать сразу в открытую почву, а посевы прореживать, чтобы они имели достаточно места для роста и развития.

имеют стержневой корень, поэтому их лучше высевать сразу в открытую почву, а посевы прореживать, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Тыквы, дыни, кабачки и огурцы очень чувствительны к нарушению корневой системы. Поэтому после пересадки могут просто погибнуть, потому что испытывают шок из-за изменения среды для роста.

очень чувствительны к нарушению корневой системы. Поэтому после пересадки могут просто погибнуть, потому что испытывают шок из-за изменения среды для роста. Горошек также плохо реагирует на пересадку, корни растения теряют свою эффективность, из-за чего культура перестает расти.

также плохо реагирует на пересадку, корни растения теряют свою эффективность, из-за чего культура перестает расти. Фасоль лучше всего сеять сразу в открытую почву, тогда она будет быстро расти и развиваться. Важно, чтобы она имела опору, где сможет закреплять свои усики.

лучше всего сеять сразу в открытую почву, тогда она будет быстро расти и развиваться. Важно, чтобы она имела опору, где сможет закреплять свои усики. Кукуруза не нуждается в пересадке, ее перемещение спровоцирует остановку роста и развития, культура может просто погибнуть. Кукурузу нужно высевать сразу в почву, она не боится холода и устойчива к болезням.

не нуждается в пересадке, ее перемещение спровоцирует остановку роста и развития, культура может просто погибнуть. Кукурузу нужно высевать сразу в почву, она не боится холода и устойчива к болезням. Морковь также имеет стержневой съедобный корень, а пересадка станет причиной его деформации или повреждения. Потому урожая может вообще не быть, если культуру пересаживать.

также имеет стержневой съедобный корень, а пересадка станет причиной его деформации или повреждения. Потому урожая может вообще не быть, если культуру пересаживать. Редис крайне тяжело переносит пересадку. Поврежденные корни практически не восстанавливаются, растение просто погибнет, если его побеспокоить. Это же касается свеклы и репы.

Читайте также:

Как ухаживать за кустами клубники, чтобы получить втрое больший урожай: секреты профессионалов

Кабачки собирать ведрами: что посадить рядом, чтобы овощи хорошо родили

Подживите чеснок и лук этим раствором – и соберете втрое больший урожай