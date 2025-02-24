Как ухаживать за кустами клубники, чтобы получить втрое больший урожай: секреты профессионалов

Если следовать этим простым советам, можно каждый год собирать много крупных сладких ягод клубники со своего участка.

Клубники много не бывает, особенно если она сладкая, большая, сочная и невероятно ароматная. А чтобы кусты радовали обильным урожаем, за ними нужно правильно ухаживать. И опытные садоводы радостно делятся своими секретами, помогающими им ежегодно собирать большой урожай. Рассказываем, что делать, чтобы клубничные кусты радовали обильным урожаем больших сладких ягод.

Как правильно ухаживать за клубникой, чтобы каждый год получать хороший урожай

Регулярный полив – это самое главное правило, которое нужно обязательно соблюдать. Именно так вырастут крупные сладкие ягоды. Клубника любит влагу, но избыток воды ей вредит, поэтому важно соблюдать баланс. Необходимо регулярно поливать кусты, особенно в жару и засуху. Нельзя прекращать полив сразу после сбора урожая, в конце лета и осенью растения тоже нуждаются в воде, особенно если дожди идут довольно редко.

– это самое главное правило, которое нужно обязательно соблюдать. Именно так вырастут крупные сладкие ягоды. Клубника любит влагу, но избыток воды ей вредит, поэтому важно соблюдать баланс. Необходимо регулярно поливать кусты, особенно в жару и засуху. Нельзя прекращать полив сразу после сбора урожая, в конце лета и осенью растения тоже нуждаются в воде, особенно если дожди идут довольно редко. Подкормка – это залог богатого урожая. Чтобы клубничные кусты плодоносили обильно, их необходимо подкармливать не менее трех раз в сезон. Удобрения помогают растению набраться сил для цветения и формирования ягод, а также укрепляют его перед наступлением холодов.

– это залог богатого урожая. Чтобы клубничные кусты плодоносили обильно, их необходимо подкармливать не менее трех раз в сезон. Удобрения помогают растению набраться сил для цветения и формирования ягод, а также укрепляют его перед наступлением холодов. Защита от болезней и вредителей. Кусты клубники подвержены грибковым заболеваниям и атакам насекомых. Регулярные профилактические обработки помогут избежать потери урожая.

Кусты клубники подвержены грибковым заболеваниям и атакам насекомых. Регулярные профилактические обработки помогут избежать потери урожая. Омоложение грядок. Каждые 4 года кусты клубники надо пересаживать на новое место, потому что земля на грядке истощается, поэтому растение хуже плодоносит.

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