Какую рыбу полезно есть: почему японцы едят мелочь

Какая рыба помогает жить дольше: открытие японских ученых

Многих интересует вопрос, что же нужно есть, чтобы добиться средней продолжительности жизни японцев – около 84 лет. Исследователи из Медицинской школы Университета Нагои нашли ответ: в рационе должна быть рыба, но не любая.

Исследование долголетия: роль мелкой рыбы

Японские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие почти 80 тысяч человек в возрасте от 35 до 69 лет. Они сосредоточили внимание на том, как употребление мелкой рыбы полностью – вместе с головой и костями – влияет на уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний.

В течение нескольких лет исследователи анализировали состояние здоровья участников эксперимента, их вес, образ жизни, пищевые привычки и гастрономические предпочтения.

Полезные свойства мелкой рыбы

Выяснилось, что люди, регулярно употребляющие мелкую рыбу, имеют более низкий уровень смертности как от общих причин, так и от раковых заболеваний. Причем положительное влияние более выражено у женщин, польза наблюдалась у представителей разных национальностей.

Ученые отмечают, что добавление мелкой рыбы в ежедневный рацион – это простой, но действенный способ уменьшить риск преждевременной смертности. Уникальные питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в рыбе, помогают поддерживать здоровье и общее состояние организма.

Ученые объясняют, что мелкая рыба содержит уникальные биологически активные вещества, положительно влияющие на организм. Они рекомендуют включать его в ежедневный рацион как простой и доступный способ укрепления здоровья и продления жизни.

Почему маленькая рыба полезнее филе

Один из авторов исследования, профессор Такаши Тамура, отмечает, что мелкую рыбу легко употреблять в пищу как взрослым, так и детям, особенно в виде консервов.

Оказалось, что в костях маленьких рыб содержится больше полезных веществ, чем в мясе. Они являются отличным источником кальция и витамина А, которые поддерживают здоровье костей и укрепляют иммунную систему.

Для украинцев наиболее доступными видами мелкой рыбы есть хамса, тюлька, бычки, анчоусы, сардины. Регулярное употребление этих продуктов способствует укреплению организма и продлению жизни.