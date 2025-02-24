Курс валют в Украине: доллар неожиданно замер – какая причина и стоит ли покупать сейчас

Эксперты прогнозируют, что гривна на этой неделе может еще укрепиться. Надолго ли?

Доллар снова замер: после месяца значительных колебаний курса – от более чем 43 гривны за один наличный доллар до менее 42 гривны – на рынке воцарилась тишина. Курс в неделю с 17 по 23 февраля колебался в пределах 5-8 коп., то есть в пределах статистической погрешности. Последний раз такой "штиль" был в октябре прошлого года, а затем курс стремительно пошел вверх.

В чем причина нынешнего затишья, будет ли оно длительным, если нет, куда пойдет тренд на переходной неделе между февралем и мартом – вверх или вниз? Об этом и о том, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 24 февраля по 2 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в неделю с 17 по 23 февраля средний курс наличного доллара менялся мало: от 41,89 до 41,94 грн/доллар в продаже и от 41,35 до 41,41 грн/доллар в покупке. На воскресенье, 23 февраля, было 41,90 и 41,35 соответственно.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,20 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 41,68 грн/доллар (+3 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,60 грн. (0 коп.).

Наличный евро за неделю подешевел в продаже в среднем от 44 до 43,93 грн/евро (-7 коп.), по покупке от 43,33 до 43,31 грн/евро (-2 коп.), затем несколько подорожал в продаже. В воскресенье, 23 февраля, курс продажи был 43,98.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, сложилась любопытная ситуация. Доллары меняла почти не продавали, хотя курс заявляли выгодный для покупателей – 41,80 грн/доллар в среднем, а вот покупали по 41,79. По мнению экспертов, нелегалы ожидают быстрого роста курса доллара на фоне не очень утешительных для Украины политических новостей по установлению мира, поэтому запасаются валютой.

Средний курс евро у нелегалов в понедельник, 17 февраля, неожиданно рухнул на 20 коп. в продаже и на 30 коп. в покупке – согласно 43,80 и 43,50 грн/евро. Но уже на следующий день восходящий тренд возобновился, к концу недели евровалюта подорожала на 20 коп., до 44 грн/евро, вернувшись на предыдущие позиции. В покупке курс повысился до 43,75 грн/евро (-5 коп. в неделю).

Нацбанк, похоже, взял паузу, потому что из того, как менялся официальный курс в рабочие дни между 17 и 21 февраля, сложно сделать однозначные выводы относительно дальнейшей политики регулятора: будет ли он в дальнейшем укреплять гривну, или наоборот, не будет. Доллар всю неделю находился в так называемом боковом тренде, то есть его курс колебался вверх-вниз в пределах 20 коп., от 41,56 до 41,73 грн/доллар. Курс евро менялся еще меньше: с 43,47 до 43,59 грн за единицу.

На понедельник, 24 февраля, регулятор установил официальный курс 41,59 грн/доллар (-3 коп. за неделю) и 43,51 грн/евро (-8 коп. за неделю).

Соотношение доллар/евро осталось на уровне 1,05 доллара за евро.

Андрей Шевчишин подтвердил, что гривна держится, балансируя около 41,60 грн/доллар на межбанковском рынке и 42 грн/доллар на наличном. И есть некоторые но…

"Значительный разрыв между наличными и межбанком указывает на ситуативность укрепления гривни, а широкий спред (разница курсов) между покупкой и продажей наличных указывает на сохранение неопределенности на рынке, — анализирует Андрей Шевчишин. — На неделе значительно, сразу на 60%, повысился спрос на импорт ия) из-за холодной погоды, возможно, и с военным импортом.

Чего ждать от курса валют

Самое главное в прогнозах экспертов: не очень пока утешительные политические новости о достижениях мира в Украине не приведут к обвалу курса гривны. А вот колебания курса на этой неделе будут.

"Если прогнозировать на неделю — то гривня еще может укрепиться, хотя это будет искусственное укрепление со стороны регулятора, — считает Андрей Шевчишин. — Оно нужно, чтобы "Нафтогаз", который сейчас импортирует значительные объемы газа для отопления, мог приобрести валюту как можно дешевле. Однако инфляция ускоряется — это будущий фактор давления на гривню, часть движения курса доллара вверх. И не будем забывать: мирный трек (если произойдет) потребует снятия действующих валютных ограничений, а это еще один значительный фактор давления на гривну, который будет нуждаться в затратах золотовалютных резервов".

Несколько иное мнение у Олега Пендзина – он считает, что в ближайшие семь дней сохранится нынешняя стабильность курса.

"Но это скорее плохо, чем хорошо, потому что говорит о неопределенности сложившейся ситуации, — анализирует Олег Пендзин. — Напомню: в госбюджете Украины на 2025 год заложен средний курс доллара на уровне 45 грн. То есть за три-четыре месяца должно быть 43-43,5 гривны. курса гривни, следует ее девальвировать постепенно. Большое значение будет иметь содержание политических новостей о возможных условиях завершения войны".

Андрей Забловский не исключает спекулятивных попыток увеличить наличный курс доллара на фоне негативных политических новостей.

"Но в препятствии этому станут два фактора: низкая покупательная способность населения и выработанный за годы войны "иммунитет" к новостям типа "все пропало, покупаем доллары, пока не поздно". Мой прогноз по текущей неделе – если будет расти курс на межбанковском рынке – будет расти и на наличном. Оценочно курс на межбанке будет колебаться до конца февраля в коридоре 41,6-41,9 грн/доллар. Если преодолевать 30–40 коп. У нас будет средний курс на наличном рынке, то есть может быть от 41,9 до 42,3 грн/доллар",– считает Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Олег Пендзин советует временно прекратить какие-либо операции как с валютой, так и с гривной, за исключением, если истек срок действия договора по валютному депозиту.

"Такой депозит лучше закрыть, вложенные средства и проценты забрать наличными и взять паузу на неделю-две, пока не прояснится политическая ситуация по условиям окончания войны. Если срок действия договора не подошел к концу, снимать средства не стоит, потеряете проценты, — разъяснил Олег Пендзин. — Но считаю, что в ближайшие два месяца гривневым депозитам ничего не угрожает. Если у вас есть гривневые или валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – с ними делать ничего не нужно до истечения срока действия".

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин советуют покупать наличную валюту, не важно доллары или евро. Но только на свободные средства, которые не планируется тратить в ближайшие год-два без необходимости.

"Еще длится удачное время для покупки валюты, потому что курс пока стабилен и достаточно выгоден, – говорит Андрей Забловский. – Девальвация гривни неизбежна, поэтому, имея валютные наличные, многие чувствуют себя увереннее, чем имея эквивалентную сумму в гривнах".

По мнению Андрея Шевчишина, лучше, если деньги трудятся и дают доход. Поэтому, как вариант, можно приобрести краткосрочные валютные ОВГЗ (на три месяца), процент по которым составляет до 4% годовых. Очевидно, что продавать валюту сейчас не стоит. А вот покупать банковские металлы (золотые и серебряные слитки) пока невыгодно, потому что их стоимость достигла исторических максимумов.

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