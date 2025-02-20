Какие растения нельзя сажать возле роз, потому что они не будут цвести и будут болеть

Крепкое здоровье и пышное цветение роз зависит не только от правильного ухода или подбора места пысадки. Этот цветок будет чувствовать себя угнетенным рядом с некоторыми растениями.
Рассказываем, какие деревья и растения лучше не сажать возле роз, потому что цветы не будут цвести и будут болеть.
Какие "соседи" плохие для роз, их не стоит сажать на одном участке с цветами
- Георгина. Не рекомендуется сажать возле розовых кустов георгину, которая имеет очень быстро разрастающиеся корни. Этот цветок легко захватит территорию, где сидят розовые кусты, и будет конкурировать с ними за питательные вещества.
- Рододендрон – это растение, любящее кислые почвы, а роза на такой земле не приживается. Поэтому один из этих цветков погибнет.
- Береза и хвойные растения. Хвоя подкислит почву, а роза, как известно, не любит этого. Также от деревьев будет густая тень, что будет плохо влиять на рост и развитие кустов. К тому же, береза имеет густую корневую систему, которая не будет давать розе впитывать питательные вещества из почвы.
- Чернобривцы, календула, лекарственная ромашка. Все растения, имеющие резкие запахи, включая пряные травы, выделяют в почву своеобразные вещества, замедляющие рост и развитие розы. А еще эти растения обладают резкими ароматами, которые заглушают нежный запах королевы сада.
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