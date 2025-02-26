Ціни різко пішли угору: як змінилася вартість овочів

У лютому 2025 року в Україні спостерігається значне коливання цін на різні овочі, що обумовлене кількома факторами.

Про це повідомило асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

Станом на середину лютого 2025 року гуртові ціни на окремі овочі виглядали так:

Цибуля — 14,5 грн/кг (+4% за рік)

Картопля — 24 грн/кг (+37%)

Морква — 26,5 грн/кг (+130%)

Огірки — 113 грн/кг (+27%)

Помідори — 77,5 грн/кг (-12%)

Буряк — 15 грн/кг (+28%)

Капуста — 36,5 грн/кг (+232%)

Основні чинники, які вплинули на ціни, — зменшення пропозиції якісних овочів, скорочення запасів у сховищах, несприятливі погодні умови при збиранні врожаю, а також високий попит з боку оптових і роздрібних мереж.

"Загалом поєднання зменшення пропозиції та зростання попиту призводить до підвищення цін на овочі, зокрема на моркву, капусту, буряк і картоплю, водночас ціни на деякі імпортні продукти, наприклад, помідори, продовжують знижуватися через слабкий попит і збільшення пропозиції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, що вже у березні 2025 року вартість молочних продуктів почне знижуватися.

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