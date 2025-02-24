Фон дер Ляен рассказала, при каких условиях могут снять санкции с России

Переговоры по этому вопросу могут начаться только после того, как Россия докажет мирные намерения реальными действиями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что введенные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, вызывая высокую инфляцию, рост процентных ставок и отток компаний из страны. Она подчеркнула, что эти меры являются частью стратегии Запада, которая предполагает достижение мира через силу.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, возможность пересмотра санкционного давления будет зависеть от реальных действий Москвы по прекращению войны.

"Если Россия продемонстрирует настоящее желание мира, тогда можно будет обсуждать вопросы санкций. Но сначала мы должны увидеть конкретные шаги, которые это подтвердят", – отметила фон дер Ляен.

Она также подчеркнула, что пока нет долгосрочного мирного соглашения, поэтому любые разговоры о снятии санкций преждевременны. Переговоры по этому вопросу могут начаться только после того, как Россия докажет свои намерения реальными действиями.

Напомним, Совет Европейского Союза принял 16-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.