Турция готова поддержать вступление Украины в НАТО

Турция делает акцент на реалистическом подходе к процессу вступления в НАТО.

Турция не возражает против членства Украины в НАТО, Анкара поддерживает интеграционные стремления нашей страны в европейские и евроатлантические структуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре в интервью Bloomberg TV.

"Мы не против, если они хотят быть членами НАТО, но мы должны быть очень реалистичными", – сказал он.

Также глава МИД Турции отметил, что позиция Турции по отношению к Украине является официальной и была ранее высказана президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Напомним, ранее мы писали о том, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс. Против выступают Словакия, Венгрия, Германия и США.

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