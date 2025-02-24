Туреччина готова підтримати вступ України до НАТО

Туреччина ставить акцент на реалістичному підході до процесу вступу в НАТО.

Туреччина не має заперечень проти членства України в НАТО, Анкара підтримує інтеграційні прагнення нашої країни в європейські та євроатлантичні структури.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після перемовин з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Анкарі в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Ми не проти, якщо вони хочуть бути членами НАТО, але ми повинні бути дуже реалістичними", – сказав він.

Також глава МЗС Туреччини зазначив, що позиція Туреччини щодо України є офіційною і була раніше висловлена президентом країни Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявляв, що питання про вступ України до НАТО не розглядається.

Окрім того, президент України Володимир Зеленській повідомляв, що більшість європейських лідерів підтримують вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Проти виступають Словаччина, Угорщина, Німеччина та Сполучені Штати Америки.

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