Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России: детали

Очередной пакет ограничений вступит в силу сегодня.
Совет Европейского Союза принял 16-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.
Об этом сообщил Совет ЕС.
Что предусматривают санкции:
- 13 банков отключат от SWIFT
- наложат санкции еще на 73 новых судна теневого флота и 53 человека и компаний
- приостановят лицензии на вещание 8 российских СМИ в ЕС
- запретят импорт алюминия
- для 11 портов и аэропортов наложат запрет на транзакции, которые обходят ограничения на цены на нефть и другие санкции
Глава ОП Андрей Ермак написал, что "многие предложения нашей санкционной группы учтены".
"Работаем над подготовкой 17-го пакета", — отметил он.
Напомним, США ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, поставкой или обменом энергией любым способом.
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