Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России: детали

Очередной пакет ограничений вступит в силу сегодня.

Совет Европейского Союза принял 16-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Об этом сообщил Совет ЕС.

Что предусматривают санкции:

13 банков отключат от SWIFT

наложат санкции еще на 73 новых судна теневого флота и 53 человека и компаний

приостановят лицензии на вещание 8 российских СМИ в ЕС

запретят импорт алюминия

для 11 портов и аэропортов наложат запрет на транзакции, которые обходят ограничения на цены на нефть и другие санкции

Глава ОП Андрей Ермак написал, что "многие предложения нашей санкционной группы учтены".

"Работаем над подготовкой 17-го пакета", — отметил он.

Напомним, США ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, поставкой или обменом энергией любым способом.

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