Євросоюз затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії: деталі

Черговий пакет обмежень набере чинності сьогодні.
Рада Європейського Союзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.
Про це повідомила Рада ЄС.
Що передбачають санкції:
- 13 банків відключать від SWIFT
- накладуть санкції ще на 73 нових судна тіньового флоту та 53 людей та компаній
- призупинять ліцензії на мовлення 8 російських ЗМІ в ЄС
- заборонять імпорт алюмінію
- для 11 портів і аеропортів накладуть заборону на транзакції, які обминають обмеження на ціни на нафту та інші санкції
Очільник ОП Андрій Єрмак написав, що "багато пропозицій нашої санкційної групи враховано".
"Працюємо над підготовкою 17-го пакету", - зазначив він.
Нагадаємо, США послабили санкції проти Росії, що стосуються транзакцій з банками, які пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.
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