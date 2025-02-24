Євросоюз затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії: деталі

Рада Європейського Союзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Про це повідомила Рада ЄС.

Що передбачають санкції:

13 банків відключать від SWIFT

накладуть санкції ще на 73 нових судна тіньового флоту та 53 людей та компаній

призупинять ліцензії на мовлення 8 російських ЗМІ в ЄС

заборонять імпорт алюмінію

для 11 портів і аеропортів накладуть заборону на транзакції, які обминають обмеження на ціни на нафту та інші санкції

Очільник ОП Андрій Єрмак написав, що "багато пропозицій нашої санкційної групи враховано".

"Працюємо над підготовкою 17-го пакету", - зазначив він.

Нагадаємо, США послабили санкції проти Росії, що стосуються транзакцій з банками, які пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.

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