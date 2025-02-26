Трамп ответил, готов ли ослабить санкции против РФ

Трамп не исключает возможность ослабления санкций против РФ, но уточнил, что "сначала надо договориться".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ослабить санкции против России.

Об этом он сказал на первом заседании своего кабинета министров.

На вопрос журналиста, рассматривает ли Трамп возможность ослабления санкций против РФ, президент США ответил: "да". Но сразу уточнил, что сначала нужно договориться.

"Я думаю, что это (договориться – Ред.) у нас получится. У меня был продуктивный разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским. Еще четыре недели назад никто не думал, что будет заключен мир. Мы будем пытаться заключить соглашение, с которым будет согласна и Россия, и Украина. Чтобы Украина вернула как можно больше", – сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже предполагал, что санкции против России могут быть отменены в будущем, но заявлял, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Напомним, сегодня Дональд Трамп также заявил, что договорится с Россией и Украиной "о прекращении убийств ". Кроме того, он назвал дату встречи с Зеленским.

Другие важные заявления Трампа за сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.