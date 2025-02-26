Аппарат NASA сделал первые фото загадочного астероида

Космический аппарат NASA с миссии Lucy сделал первые фото 4-километрового астероида Дональдджогансон, к которому он приблизится 20 апреля этого года. Ученые мало знают об этом объекте, предполагая, что на самом деле он может состоять из двух небесных тел.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Первые снимки были сделаны 20 и 22 февраля в рамках программы оптической навигации, чтобы определить точное месторасположение астероида и произвести расчет траектории полета перед сближением. Она использует видимое положение объекта на фоне звезд.

На опубликованных снимках Дональдджогансон в виде небольшой точки, движущейся на фоне созвездия Секстанта. В этот момент аппарат Lucy находился в 70 млн км от своей цели.

астероид Дональдджогансон / Фото: NASA

20 апреля он пролетит на расстоянии 960 км от Дональдджогансона и выяснит, каков он на самом деле.

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Миссия Lucy началась в октябре 2021 года. Ее целью является изучение так называемых троянских астероидов на юпитерианской орбите. В 2023 году аппарат уже совершил пролет у астероида Динкинеш. Оказалось, что у него есть спутник, получивший название Селим.

Существует предположение, что троянские астероиды на самом деле являются объектами пояса Койпера, перешедшими на нынешнюю орбиту во время миграции газовых гигантов, произошедшей спустя несколько сотен миллионов лет после рождения Солнца и завершением формирования планет.

Если эта теория достоверна, то изучение троянских астероидов позволит заглянуть на окраину Солнечной системы без необходимости отправлять туда космические аппараты.

Напомним, ранее ученые обнаружили новые доказательства существования подземного океана на спутнике Юпитера – Каллисто, что делает его еще одним потенциально океаническим миром в нашей Солнечной системе.

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