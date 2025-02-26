Апарат NASA зробив перші фото загадкового астероїда

Космічний апарат NASA із місії Lucy зробив перші фото 4-кілометрового астероїда Дональдджогансон, до якого він наблизиться 20 квітня цього року. Науковці мало знають про цей об’єкт, припускаючи, що насправді він може складатися із двох небесних тіл.

Про це повідомили на сайті NASA.

Перші знімки було зроблено 20 і 22 лютого у межах програми оптичної навігації, щоб визначити точне місце розташування астероїда і зробити розрахунок траєкторії польоту перед зближенням. Вона використовує видиме положення об’єкта на тлі зірок.

На опублікованих знімках Дональдджогансон в у вигляді невеликої цятки, що рухається на тлі сузір’я Секстанта. У цей момент апарат Lucy перебував на відстані 70 млн км від своєї цілі.

астероїд Дональдджогансон / Фото: NASA

20 квітня він пролетить на відстані 960 км від Дональдджогансона і з’ясує, яким він є насправді.

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Місія Lucy розпочалася у жовтні 2021 року. Її метою є вивчення так званих троянських астероїдів на юпітеріанській орбіті. 2023 року апарат уже здійснив проліт біля астероїда Дінкінеш. Виявилося, що у нього є супутник, який отримав назву Селім.

Існує припущення, що троянські астероїди насправді є об’єктами поясу Койпера, що перейшли на нинішню орбіту під час міграції газових гігантів, яка сталася через кілька сотень мільйонів років після народження Сонця і завершення формування планет.

Якщо ця теорія достовірна, вивчення троянських астероїдів дозволить зазирнути на околицю Сонячної системи без необхідності відправляти туди космічні апарати.

Нагадаємо, раніше науковці виявили нові докази існування підземного океану на супутнику Юпітера — Каллісто, що робить його ще одним потенційно океанічним світом в нашій Сонячній системі.

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