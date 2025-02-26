Нейрохірург Генрі Марш відповів, чи врятував би життя Путіна

Британський нейрохірург Генрі Марш, який розкрив причини фатальних помилок урядовців-тиранів, поділився цікавою історією про медика, який лікував Саддама Хусейна. Ця розповідь стала відповіддю на запитання про те, чи зміг би Марш бути хорошим лікарем для Володимира Путіна, якби той опинився серед його пацієнтів.

Про це йдеться в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Марш згадав, як багато років тому познайомився з лікарем в Англії, який свого часу лікував диктатора Іраку Саддама Хусейна. Це було тоді, коли іракські лідери їздили до Лондона по медичну допомогу. Цей лікар помітив, що Саддам був завзятим курцем, і порадив йому кинути палити. Дивно, але диктатор прислухався до поради та припинив курити.

Однак, за словами Марша, той лікар зізнався, що трохи шкодує про свою рекомендацію. Це зізнання стало прикладом моральної дилеми, з якою інколи стикаються лікарі, коли мають справу з пацієнтами, які вчинили великі злочини або є політичними лідерами, відповідальними за страждання багатьох людей.

"Мій колега сказав: "Я дещо шкодую, що сказав йому кинути курити". Проблема в тому, що як лікарі ми присягаємо лікувати всіх людей однаково — чи то ворог, чи друг. І якщо ви почнете обирати, або казати "ні"... Де провести межу? Отже, відповідь така — якби я міг врятувати життя Путіна, я б відчував, що повинен це зробити. Це справді важлива аксіома лікарської професії", — відповів Марш.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, Генрі Марш поділився, як не помилитися у виборі лікаря. За словами медика, вибір лікаря – це завжди ризик.

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