Фізичні вправи і мозок: всесвітньовідомий нейрохірург Генрі Марш підтвердив наукові факти

Британський нейрохірург Генрі Марш, який розповів, чому ми так мало знаємо про людський мозок, поділився думками про вплив фізичної активності на роботу органу.

Про це йдеться в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Ведуча запитала, чи дійсно заняття фізичними вправами, танцями чи активний спосіб життя в зрілому віці допомагають підтримувати роботу мозку. Генрі відповів ствердно: існують переконливі докази того, що фізична активність позитивно впливає на пам'ять та загальну функціональність мозку.

Марш зазначив, що в епідеміологічних дослідженнях людської поведінки часто важко розрізнити причинно-наслідковий зв'язок від простих асоціацій. Проте накопичено достатньо даних, які свідчать, що люди, які ведуть активний спосіб життя, мають кращу пам'ять і їхній мозок працює ефективніше.

"Є достатні докази того, що це справді так. Завжди важко з великими епідеміологічними дослідженнями людської поведінки або того, що люди їдять – чи це причина чи асоціація, чи причинно-наслідковий зв'язок, але є достатньо хороших доказів, що люди, які займаються фізичними вправами, мають кращу пам'ять і їхній мозок працює краще".

Особистий приклад нейрохірурга підсилює його позицію. 74-річний Генрі Марш зізнався, що сам займається бігом, щоб підтримувати роботу свого мозку в тонусі.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, Генрі Марш оцінив українську хірургію. Медик наголосив на нестачі єдиної підготовки.

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