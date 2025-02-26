Скільки ще триватиме війна: офіцер-прикордонник дав пораду українцям

Війна проти Росії для українців – назавжди, тому до неї потрібно готуватися кожному.

Таку думку висловив начальник розвідувальної прикордонної застави 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Роман Зварич в інтерв'ю "Укрінформу".

Зварич пригадав, що багато українців, особливо на початку повномасштабного вторгення, вірили, що ця війна на кілька днів, максимум – на кілька тижнів. Військовий зізнається, що і сам так думав.

"Коли я був у Франції на навчанні, то думав, що не встигну навіть постріл зробити. Але не закінчилося насправді нічого. І не закінчиться. Ця війна надовго – назавжди. Тож готуватися треба кожному, готуватися ще зі школи. Я не маю на увазі якісь серйозні навчання, хоча б морально", – зазначає офіцер.

Зварич закликає українських чоловіків не боятися долучитися до лав Сил оборони.

"Не варто думати, що от сьогодні тебе призвали, а вже завтра на "м'ясо відправлять". Це не так. У нашій бригаді таких випадків точно не відбувалося і не відбудеться. Я розумію, що у людей можуть бути побоювання, що їх направлять у ДШВ, що насправді є великою честю. Але якщо людина хоче стати прикордонником, усе просто: достатньо набрати номер, приїхати до нашої частини, де працює центр рекрутингу. Там проводять співбесіду, після чого зв'язуються зі мною, щоб уточнити, які посади вільні. Якщо все підходить, людина займає свою посаду", – розповідає він.

За словами офіцера, його підрозділу зараз бракує пілотів і наземних розвідників. Також дуже потрібен кухар.

"У нас був чудовий кухар – "Балу". Він не просто готував смачно, завжди даючи багато м'яса, а й створював особливу атмосферу. Але через хворобу він змушений був перевестися в тил, і ми зрозуміли, наскільки незамінною є ця, здавалося б, проста цивільна професія. В армії немає другорядних спеціальностей – кожен важливий", – підсумував Роман Зварич.

Раніше очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, якою буде ситуація на фронті, якщо війна не закінчиться 2025 року.

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