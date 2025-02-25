Костенко відповів, чи завершиться війна 2025 року

Голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко вважає, що війна не завершиться в 2025 році, попри можливі тимчасові припинення бойових дій чи замороження конфлікту.

Про це він розповів в коментарі для Новини.LIVE.

"Є такі, скажімо, думки або прогнози, що війна може зупинитись. Чи може бути якесь перемир'я? В світлі того, що відбувається, воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні", — заявив нардеп.

Він поділився власним досвідом перемир'їв, зазначивши, що багато з них тривали лише кілька хвилин або днів.

"В нас ще буде питання, наскільки довго протримається це перемир'я, якщо воно буде? Тому що я сам людина, яка пережила десятки переми́р'їв. Деякі з них були три дні, а деякі декілька хвилин, а деякі декілька секунд і продовжували. І хоча в Києві в головах тут продовжувалися перемир'я і говорили про це ще декілька тижнів в засобах масової інформації, а ми там вже повним ходом, вибачте, рубалися в окопах і сміялися з цього", — наголосив Костенко.

Він додав, що без реальних гарантій, що ворог не зупиниться, оскільки не досягнув навіть своїх мінімальних цілей.

"Тому це може бути будь-яке припинення вогню, так би я його назвав, але точно воно буде не надовго. І ми маємо розуміти, що без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, тому що вона точно не досягла навіть мінімальних цілей, які вони поставили для себе", — резюмував депутат.

Нагадаємо, Буданов відповів, чи закінчиться війна в Україні в 2025 році.

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