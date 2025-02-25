Костенко ответил, завершится ли война в 2025 году

Костенко заявил, что в 2025 году возможны временные прекращения боевых действий, но не окончание войны.

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко считает, что война не завершится в 2025 году, несмотря на возможные временные прекращения боевых действий или замораживание конфликта.

Об этом он рассказал в комментарии для Новини.LIVE.

"Есть такие, скажем, мысли или прогнозы, что война может остановиться. Может ли быть какое-то перемирие? В свете того, что происходит, оно может быть. Будет ли это конец войны? Точно нет", — заявил нардеп.

Он поделился собственным опытом перемирий, отметив, что многие из них длились всего несколько минут или дней.

"У нас еще будет вопрос, насколько долго продержится это перемирие, если оно будет? Потому что я сам человек, который пережил десятки перемирий. Некоторые из них были три дня, а некоторые несколько минут, а некоторые несколько секунд и продолжали. И хотя в Киеве в головах здесь продолжались перемирия и говорили об этом еще несколько недель в средствах массовой информации, а мы там уже полным ходом, извините, рубились в окопах и смеялись над этим", — подчеркнул Костенко.

Он добавил, что без реальных гарантий, что враг не остановится, поскольку не достиг даже своих минимальных целей.

"Поэтому это может быть любое прекращение огня, так бы я его назвал, но точно оно будет ненадолго. И мы должны понимать, что без реальных гарантий Россия никогда не остановится, потому что она точно не достигла даже минимальных целей, которые они поставили для себя", — резюмировал депутат.

Напомним, Буданов ответил, закончится ли война в Украине в 2025 году.

Читайте также: