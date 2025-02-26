Між майстерністю і страшенними помилками: британський фахівець Марш оцінив українську хірургію

Британський нейрохірург Генрі Марш, відомий як піонер нейрохірургічної допомоги для України, поділився своїми враженнями про українських медиків.

Про це йдеться в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

За словами Марша, українські хірурги володіють високим рівнем майстерності, який не поступається західним колегам. Однак, на його думку, ця якість є "дуже нерівномірною".

"Найкращі хірурги тут так само хороші, як і будь-хто на Заході. Це безсумнівно. Але це дуже нерівномірно, знаєте, цікаво спілкуватися з багатьма українцями, яких я знаю в Англії, вони сильно скаржаться, що так складно потрапити до лікаря в Англії, в той час як в Україні можна отримати п'ять різних думок за 24 години", — поділився 74-річний медик.

Марш наголосив на проблемі відсутності єдиної базової підготовки, що призводить до великої різниці в якості діагностики та лікування.

"Проблема в тому, що коли ви нарешті бачите лікаря в Англії, ви можете бути впевнені, що це обґрунтована думка, бо там хороша базова підготовка. Тут в Україні ви можете отримати жахливу думку. Кожного разу, коли я приїжджаю сюди, я бачу дійсно хорошу роботу, хороші операції, але також бачу страшенні помилки", — зазначив Марш.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, чому хірурги не носять білі халати. Навіть така річ, як колір халата, допомагає лікарям рятувати людське життя.

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