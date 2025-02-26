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Нейрохирург Генри Марш ответил, спас бы он жизнь Путина

Нейрохирург Генри Марш ответил, спас бы он жизнь Путина

Нейрохирург Генри Марш ответил, спас бы он жизнь Путина

Генри Марш / Фото: x.com/drhenrymarsh

Медик поделился мыслями о моральных аспектах профессии.

Британский нейрохирург Генри Марш, раскрывший причины роковых ошибок чиновников-тиранов, поделился интересной историей о медике, который лечил Саддама Хусейна. Этот рассказ стал ответом на вопрос о том, смог бы Марш быть хорошим врачом для Владимира Путина, если бы тот оказался среди его пациентов.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Марш вспомнил, как много лет назад познакомился с врачом в Англии, который в свое время лечил диктатора Ирака Саддама Хусейна. Это было тогда, когда иракские лидеры ездили в Лондон за медицинской помощью. Этот врач заметил, что Саддам был ярым курильщиком, и посоветовал ему бросить курить. Удивительно, но диктатор прислушался к совету и перестал курить.

Однако, по словам Марша, врач признался, что немного жалеет о своей рекомендации. Это признание стало примером моральной дилеммы, с которой иногда сталкиваются врачи, когда имеют дело с пациентами, совершившими большие преступления, или политическими лидерами, ответственными за страдания многих людей.

"Мой коллега сказал: "Я несколько сожалею, что сказал ему бросить курить". Проблема в том, что как врачи мы клянемся лечить всех людей одинаково — будь то враг, или друг. И если вы начнете выбирать, или говорить "нет"... Где провести границу? Следовательно, ответ такой — если бы я мог спасти жизнь Путина, я бы чувствовал, что должен это сделать. Это действительно важная аксиома врачебной профессии", – ответил Марш.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш поделился, как не ошибиться в выборе врача. По словам медика, выбор врача – это всегда риск.

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