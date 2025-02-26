Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключает возможность членства Украины в НАТО. По его мнению, именно это побудило российского президента Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом американский президент сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, передает Sky News.

Говоря об уступках, на которые должна пойти Украина для предстоящего мирного урегулирования, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".

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"Вы можете забыть об этом. Вероятно, это причина, почему все началось", – добавил он.

При этом, говоря о переговорах с Владимиром Путиным, президент США назвал хозяина Кремля "умным парнем" и "очень хитрым человеком".

"Я имел дело с некоторыми действительно плохими людьми, но я скажу вам, что касается этого, он не собирался, на мой взгляд, улаживать эту войну", — предположил Трамп, добавив, что, если бы его не избрали, Путин не согласился бы прекратить боевые действия и "многие люди были бы убиты".

Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

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