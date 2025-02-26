Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Американский президент убежден, что Путин начал войну из-за возможного расширения Североатлантического альянса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что исключает возможность членства Украины в НАТО. По его мнению, именно это побудило российского президента Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом американский президент сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, передает Sky News.
Говоря об уступках, на которые должна пойти Украина для предстоящего мирного урегулирования, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".
"Вы можете забыть об этом. Вероятно, это причина, почему все началось", – добавил он.
При этом, говоря о переговорах с Владимиром Путиным, президент США назвал хозяина Кремля "умным парнем" и "очень хитрым человеком".
"Я имел дело с некоторыми действительно плохими людьми, но я скажу вам, что касается этого, он не собирался, на мой взгляд, улаживать эту войну", — предположил Трамп, добавив, что, если бы его не избрали, Путин не согласился бы прекратить боевые действия и "многие люди были бы убиты".
Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.
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