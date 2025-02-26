Трамп зробив заяву щодо членства України в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключає можливість членства України в НАТО. На його думку, саме це спонукало російського президента Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це американський президент сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого, передає Sky News.

Говорячи про поступки, на які повинна піти Україна для майбутнього мирного врегулювання, Трамп сказав, що "про НАТО можна забути".

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"Ви можете забути про це. Ймовірно, це причина, чому все почалося", – додав він.

При цьому, говорячи про переговори з Володимиром Путіним, президент США назвав господаря Кремля “розумним хлопцем” та “дуже хитрою людиною".

“Я мав справу з деякими справді поганими людьми, але я скажу вам, що стосується цього, він не мав наміру, на мій погляд, залагоджувати цю війну”, - припустив Трамп, додавши, що, якби його не обрали, Путін не погодився би припинити бойові дії і “багато людей було б убито”.

Нагадаємо, раніше радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО не розглядається.

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