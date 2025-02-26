Трамп: ми домовимося з Росією та Україною про припинення вбивств

Трамп похвалився, що дуже успішно веде переговори з Росією та Україною про припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати повернуть свої гроші, які надали Україні і зупинять війну.

Про це він сказав під час першого засідання свого кабінету міністрів.

"Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою. Це буде дуже велика угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей. Все вже узгоджено. Ми задоволені цим", – говорить очільник Білого дому.

Трамп каже, що "американські платники податків не повинні платити рахунки" за гроші, які США дали Україні після вторгнення Росії.

"Ми дуже успішно ведемо переговори з Росією та Україною... Найголовніше те, що ми домовилися з Росією та Україною, щоб припинити вбивати людей. Молоді українські солдати і молоді російські солдати більше не будуть гинути, а також мирні жителі. Це буде важливим досягненням, бо раніше не було прогресу, доки не прийшла ця адміністрація. Вони (тут незрозуміло, кого Трамп мав на увазі – адміністрацію Байдена чи українську владу – Ред.) не спілкувалися з Путіним два роки. Будемо тримати вас в курсі", – додав він.

Раніше Дональд Трамп назвав дату зустрічі із Володимиром Зеленським.

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