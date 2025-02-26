Трамп відповів, чи готовий послабити санкції проти РФ

Трамп не відкидає можливість ослаблення санкцій проти РФ, але уточнив, що "спочатку треба домовитися".

Президент США Дональд Трамп заявив, що може послабити санкції проти Росії.

Про це він сказав під час першого засідання свого кабінету міністрів.

На запитання журналіста, чи розглядає Трамп можливість ослаблення санкцій проти РФ, президент США відповів: "так". Але відразу уточнив, що спочатку треба домовитися.

"Я думаю, що це (домовитися – Ред.) у нас вийде. У мене була продуктивна розмова з президентом Путіним і президентом Зеленським. Ще чотири тижні тому ніхто не думав, що буде укладений мир. Ми намагатимемося укласти угода, з якою буде згодна і Росія, і Україна. Щоб Україна повернула якомога більше", – сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп уже припускав, що санкції проти Росії можуть бути скасовані у майбутньому, але заявляв, що наразі це питання не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп також заявив, що домовиться з Росією та Україною "про припинення вбивств". Крім того, він назвав дату зустрічі із Зеленським.

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