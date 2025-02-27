Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік

У четвер, 27 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження ще на один рік санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні.

Відповідний документ опубліковано у Федеральному реєстрі.

Треба зауважити, що напередодні, 26 лютого, під час першого засідання свого кабінету президент США Дональд Трамп заявив, що може послабити санкції проти Росії. Однак, за його словами, для цього спочатку потрібно "домовитися".

Раніше Дональд Трамп уже припускав, що санкції проти Росії можуть бути скасовані у майбутньому, але заявляв, що наразі це питання не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

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