Угода про копалини зі США: нардеп пояснив, чи вигідно це Україні

На думку депутата, ситуація з договором є "win-win (взаємовигідна – Ред.) і для самого Трампа, і для України".

Голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин є виграшною для обох сторін.

Про це передає "Еспресо".

За його словами, наразі йдеться виключно про рамкову угоду. Вже після її затвердження потрібно буде робити напрацювання для справжнього міжнародного договору. А вже цей, другий договір, ратифіковуватиме Верховна Рада.

Чому наразі немає офіційної версії документа

Депутат пояснив, чому наразі немає офіційної версії документа, хоча раніше в ЗМІ з’явився текст цієї угоди.

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"Сьогодні хтось порушив питання: чому ми не бачимо офіційної версії? З дуже простої причини – тому що насправді цей текст ще не був підписаний офіційно. А ви знаєте, що бувають у міжнародній політиці, у міжнародній дипломатії такі ситуації, коли перемовини відбуваються до останньої хвилини до підписання. Тобто на сьогодні офіційної версії немає. Але дуже цікавий текст, я ознайомився з ним", – каже Мережко.

На думку депутата, ситуація з договором є "win-win (взаємовигідна – Ред.) і для самого Трампа, і для України".

Натяк на Будапештський меморандум

"Там є цікаве положення, такий натяк на Будапештський меморандум. Тобто нагадування американській стороні про те, що Україна віддала свою ядерну зброю. І, відповідно, логічний висновок, який випливає із цього, що необхідно і далі підтримувати Україну", – каже нардеп.

Економічне відновлення України

"Йдеться про те, що Україна не буде залучати країни або держави, які вороже ставилися до України. Знаєте, питання: а що мається на увазі? Натяк на що? У мене є версія, що це, мабуть, американська сторона наполягала. І це може бути натяком на Китай", – припустив Мережко.

Ознака суб’єктності

На думку нардепа, ця угода є "серйозною дипломатичною перемогою" України.

"Ще один такий момент: ця угода – це ознака нашої суб’єктності. Тому що нашим переговорникам, нашим дипломатам, починаючи з головного дипломата – президента, з самого початку треба було відстоювати інтереси. При чому перед нашим найбільшим союзником, партнером, від якого у багатьох питаннях ми залежимо, але, незважаючи на це, вдалося відстояти державні інтереси", – підсумував Мережко.

Нагадаємо, Україна та США готові підписати угоду про копалини.

Раніше міністр фінансів США розповів, яка гарантія для України міститься в угоді про надра.

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