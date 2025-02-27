Україна та США готові підписати угоду про копалини: деталі

Угода про копалини між Україною та Сполученими Штатами буде підписана! Уряд вже ухвалив відповідне рішення. Однак, цей документ не дає відповіді на всі питання. Те, що сторони погодили зараз – це лише рамкова домовленість про створення спільного українсько-американського фонду, а попереду – нові переговори і детальніша угода. Що відомо про угоду, яка вже тривалий час бентежить українців, які пункти в ній будуть та що про це все кажуть експерти – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Коли і звідки з’явилась угода про копалини?

Угода про корисні копалини – останнім часом новини на цю тему вилазять з усіх шпарин. А почалося все 12 лютого. Саме тоді міністр фінансів США Скотт Бессент приїхав до України, щоб особисто передати Володимиру Зеленському проєкт "угоди про партнерство". Вона ж і передбачала інвестиції у видобуток корисних копалин в Україні в обмін на подальшу допомогу. Принаймні, так цю ідею змальовували у перших офіційних повідомленнях. І це не стало несподіванкою для України. Загалом ідея запропонувати США "щось" осяжне в обмін на подальшу американську підтримку України була очевидною і звучала звідусіль ще з того моменту, як Трамп став президентом. Не було секретом, що він точно не допомагатиме ЗСУ суто через потребу "захищати демократію, спільні цінності" або щось подібне. Головне було – знайти ту пропозицію, яка зацікавить президента США. І Україні ідея про таку угоду сподобалась. Однак, був 1 нюанс. Спершу США хотіли все і одразу – усі копалини, що видобуваються в Україні, а також українську інфраструктуру. Зрозуміло, що таку угоду не можна було підписувати.

Якими спочатку були умови США?

Умови США направду були неприйнятними. Щоб ви розуміли, наприклад, від України вимагали віддати США частину свого суверенітету, права розпоряджатися надрами. Далі навіть був шантаж і тиск на Україну збоку стратегічного партнера. А ключовою проблемою всіх американських пропозицій стала вимога про те, щоб угода використовувалася для погашення "боргу" на суму допомоги, наданої американцями за три роки повномасштабної війни. Цю ідею просував особисто Трамп – саме від нього лунали заяви то про 500, то про 350 мільярдів доларів, нібито наданих США Україні. Однак, це було категорично неприйнятним і ось чому. Згода України відшкодувати навіть 10 центів від США, створила би прецедент, який змусив би й інші держави висунути подібні умов, заявив Зеленський. В результаті – така умова від США зникла, а текст угоди остаточно узгодили.

Коли завершили роботу над угодою?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 лютого повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови, але остаточне рішення залежить від гарантій безпеки. За його словами, підписання будь-яких угод без гарантій безпеки неможливе. Також він зауважив, що на сьогодні існує попередня угода, яка визначає умови функціонування "Інвестиційного фонду відбудови" України. Прем'єр наголосив, що угода містить ключові моменти, пов'язані з гарантіями безпеки, і Україна не ухвалить її без урахування цього аспекту. Зокрема, пункт 10 угоди визначає фонд як частину двосторонніх і міжнародних домовленостей для миру та стабільності. США підтримують прагнення України до гарантій безпеки, які входять до плану перемоги Зеленського. Основні його компоненти: членство в НАТО або аналогічні гарантії, військова підтримка, пакет стримування, економічна співпраця.

Фінансові деталі

Також Денис Шмигаль пояснив, що ключовим механізмом стане спільний фонд, який наповнюватиметься з майбутніх доходів України та внесків Сполучених Штатів. Внесок України до фонду відновлення становитиме 50% майбутніх доходів, отриманих від: ренти або ліцензій на видобуток корисних копалин, дивідендів від інфраструктурних об’єктів, що використовуються у видобувній галузі. Внесок США буде пропорційним і спрямовуватиметься на відновлення, безпеку та економічний розвиток України. Фондом спільно управлятимуть уряди України та США, а отримані кошти реінвестуватимуть у подальший розвиток країни. За словами Шмигаля, угода не передбачає використання наявних або попередніх доходів України, що виключає ризики втрати фінансової незалежності.

Про які родовища йдеться в угоді?

За словами Шмигаля, старі родовища, наявні ліцензії та рента не будуть включені в угоду зі США щодо корисних копалин. Йдеться лише про майбутні ліцензії та майбутні розробки.

"Інфраструктура, яка використовується для транспортування або логістики, може використовуватися і наявна, ймовірно, але це буде вже обговорено в майбутній угоді про інвестиційний фонд, яку, до речі, ми маємо розпочати розробляти спільно з урядом США негайно після підписання ось цієї попередньої угоди", — заявив прем'єр.

Він підкреслив, що угода, яка зараз готується, матиме попередній характер.

Що кажуть геологи?

Примітно, що на думку докторка геологічних наук Стелли Шехунової, з сучасними технологіями та ресурсами час від відкриття до видобутку руди на родовищах рідкісноземельних елементів може тривати від 10 до 15 років. Вона зазначила, що Україна дійсно багата на рідкісноземельні метали. Зокрема, у нас є родовища титану та графіту світового масштабу. А ще Україна багата на поклади уранових руд – їх майже пів сотні знайдено та вивчено в межах Українського щита. Не дивно, що Штати так вчепилися за цю угоду.

Коли підпишуть угоду?

Шмигаль повідомив, що Україна та США готуються підписати угоду про корисні копалини. Зокрема, в межах візиту українська делегація, до складу якої увійдуть представники уряду, матиме повноваження підписати попередню угоду після того, як президенти України та США досягнуть домовленостей щодо гарантій безпеки. Представник уряду України підпише попередній договір у присутності двох президентів, далі розпочнеться робота над імплементацією домовленостей щодо гарантій безпеки. Після цього розпочнеться розробка конкретної угоди про створення спільного українсько-американського фонду для відбудови України.

Що каже Зеленський?

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, коментуючи фінальний варіант угоди зі США щодо корисних копалин, підкреслив, що в угоді немає боргу у 500, 350 чи 100 мільярдів, оскільки це було б несправедливо.

"Я не піду й на 10 центів повернення боргу в угоді зі США. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. Якщо в якійсь наступній угоді буде умова, що нова допомога не буде безкоштовна – я не буду гратися. Скажуть, що ми будемо повертати", — заявив глава держави.

Фонд, передбачений угодою, вже узгоджений, і Україна має рівноправних партнерів. Президент запевняє, що в новій доопрацьованій угоді зі США все ж йтиметься про гарантії безпеки для Києва. На його думку, цей документ "може мати великий успіх або тихенько пройти". Це залежить від розмови з американським президентом Дональдом Трампом. До слова, зустріч двох президентів відбудеться вже 28 лютого у Вашингтоні. Наразі відомо, що угоду про копалини від України підписуватимуть віцепрем’єрка Свириденко і міністр закордонних справ Сибіга. Уряд затвердив міністрів відповідним розпорядженням.

Нагадаємо, українські медіа опублікували повний текст угоди про корисні копалини між Україною та США. Про що в ній йдеться – дізнавайтеся у публікації.

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