МЗС України прокоментувало переговори Росії та США у Стамбулі

За його словами, у публічному просторі немає підтверджень, що на порядку денному було питання України.

Сполучені Штати не інформували Україну про переговори з Росією, що відбулися 27 лютого в Стамбулі.

Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє NV.

"Мені нема чого додати про ці переговори. Ми будемо стежити за публічними заявами після них, аналізувати їх і за необхідності надавати коментарі. Нас не інформували, ми також дізналися про ці переговори з відкритих джерел", – зазначив Тихий.

За його словами, у публічному просторі немає підтверджень, що на порядку денному було питання України. Він наголосив, що зустріч була двосторонніми переговорами між США та Росією.

"Будемо відстежувати сигнали після цих переговорів і аналізувати, чи був там якийсь прогрес між делегаціями. Але ми не розглядаємо їх як переговори щодо України – це зустріч американської та російської делегацій", – підкреслив представник МЗС.

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Перемовини між представниками Росії та США відбулися 27 лютого в резиденції генерального консула США у Стамбулі і тривали шість із половиною годин.

За даними російських ЗМІ, зустріч проходила в закритому форматі, а склад делегацій не розголошувався. Напередодні, 26 лютого, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори будуть стосуватися "усунення перешкод у роботі дипломатичних представництв" США та Росії.

Нагадаємо, що представники Росії та США зустрілися 27 лютого у Стамбулі і проводять переговори щодо проблем роботи посольств. Російська делегація прибула до резиденції генконсула США.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США повідомили, що Україна на порядку денному переговорів у Стамбулі не стояла.