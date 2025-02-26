Переговори РФ та США у Стамбулі: чи стоїть Україна на порядку денному

У Держдепі запевняють, що США та Росія не обговорюватимуть Україну на зустрічі у Стамбулі.

У четвер, 27 лютого, у Стамбулі відбудеться зустріч представників США та Росії – друга за останні кілька тижнів. Проте Україну на цій зустрічі нібито не обговорюватимуть.

Про це передає Reuters з посиланням на речника Державного департаменту США.

За його словами, на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань. Україна на порядку денному не стоїть. Натомість сторони планують провести переговори щодо відновлення роботи їхніх дипломатичних місій.

Раніше голова МЗС країни-агресорки РФ Сергій Лавров заявив, що представники США та Росії зустрінуться в Стамбулі 27 лютого для чергового раунду переговорів.

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