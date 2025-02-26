У РФ назвали дату нової зустрічі з представниками США

Зустріч представників США та Росії буде присвячена питанням дипломатичних відносин та роботи посольств двох країн.

Дипломати США та Росії зустрінуться в Стамбулі 27 лютого для чергового раунду переговорів. Очікується обговорення ключових питань безпеки та міжнародних відносин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

"РФ і США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч щодо роботи посольств двох країн", - заявив він.

За словами посадовця, на переговорах планують зосередитися на проблемах, які заважають нормальній діяльності дипломатичних установ США і РФ. "Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко й ефективно", - розповів Лавров.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров також заявив, що Росія не отримувала пропозицій щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні та не розглядає такі варіанти. Він також наголосив, що припинення бойових дій на лінії зіткнення неможливе відповідно до конституції РФ. На думку Лаврова, будь-які домовленості не повинні передбачати постачання зброї Україні, адже це лише загострить конфлікт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нещодавно Лавров зробив низку заяв, зокрема щодо умов завершення війни в Україні.

Читайте також: