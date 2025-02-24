Політик каже, що швидко нічого не відбудеться.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров зробив низку заяв, зокрема щодо умов завершення війни в Україні.

Про це повідомляє пропагандистьке видання РИА Новости.

З його слів, Росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті сторони домовленості, що влаштовують Москву.

"Варіант із "завмиранням одразу", зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумуванням подальших кроків Росію не влаштує", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що ніхто не може змусити Україну здатися. Сибіга безпосередньо не згадав Трампа, але, з огляду на все, його пост присвячений саме останньому образливому висловлюванню американського президента на адресу Володимира Зеленського.

Читайте також: