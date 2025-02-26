В РФ назвали дату новой встречи с представителями США

Встреча представителей США и России будет посвящена вопросам дипломатических отношений и работы посольств двух стран.

Дипломаты США и России встретятся в Стамбуле 27 февраля для очередного раунда переговоров. Ожидается обсуждение ключевых вопросов безопасности и международных отношений.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут РосСМИ.

"РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран", — заявил он.

По словам чиновника, на переговорах планируют сосредоточиться на проблемах, мешающих нормальной деятельности дипломатических учреждений США и РФ. "Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", – рассказал Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия не получала предложения по размещению европейских миротворческих сил в Украине и не рассматривает такие варианты. Он также подчеркнул, что прекращение боевых действий на линии столкновения невозможно в соответствии с конституцией РФ. По мнению Лаврова, какие-либо договоренности не должны предусматривать поставки оружия Украине, ведь это лишь обострит конфликт.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно Лавров сделал ряд заявлений, в частности, об условиях завершения войны в Украине.

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