У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу - карта

Ввечері середи, 26 лютого, в Києві оголошено повітряну тривогу. Киян просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.

Загрoза БПЛA оголошена у сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Київській, Харківській та Херсонській областях.

Водночас у Повітряних силах додали, що у напрямку столиці зафіксовано рухБпЛА.

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