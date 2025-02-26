У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу - карта

Повітряна тривога охопила половину України.
Ввечері середи, 26 лютого, в Києві оголошено повітряну тривогу. Киян просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.
Загрoза БПЛA оголошена у сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Київській, Харківській та Херсонській областях.
Водночас у Повітряних силах додали, що у напрямку столиці зафіксовано рухБпЛА.
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