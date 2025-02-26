Росіяни вдарили по енергооб'єкту: в ДТЕК розповіли подробиці

Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії.
Росіяни у ніч проти 26 лютого вдарили по Дніпропетровській області. Постраждав енергооб'єкт.
Про це повідомила ДТЕК.
"рф продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області", — зазначили в ДТЕК.
Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії.
Нагадаємо, після атаки на Харків у ніч проти 26 лютого влучання зафіксували у Київському та Шевченківському районах.
Читайте також: