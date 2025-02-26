Водіям на замітку: популярна помилка під час використання навігатора

Багато водіїв кріплять смартфон із навігатором по центру приладової панелі, проте автомеханіки застерігають, що це може негативно впливати як на автомобіль, так і на телефон. Особливо небезпечно розміщувати його біля дефлекторів клімат-контролю, оскільки це може призвести до поломки смартфона та збоїв у системі авто.

Про це пише Твоя Машина.

Основні ризики неправильного розташування телефону в машині:

Збої в роботі клімат-контролю. Сучасні автомобілі оснащені датчиками температури, які регулюють кліматичну систему. Якщо телефон нагрівається через роботу або потоки гарячого повітря, датчики можуть передавати неправильні дані, через що система почне працювати некоректно.

Перегрів і можливий вихід з ладу смартфона. Постійний вплив теплого або холодного повітря може швидше зношувати акумулятор. Особливо небезпечно це взимку – обдув гарячим повітрям може викликати здуття батареї та навіть її детонацію.

Підвищений ризик аварійної ситуації Неправильне розміщення смартфона може змушувати водія опускати погляд під час руху, що збільшує ризик аварії. Телефон краще розміщувати на рівні очей, щоб мінімізувати відволікання від дороги.

Альтернативні варіанти кріплення смартфона:

Встановити тримач на рівні очей – наприклад, збоку на передній панелі.

Якщо телефон кріпиться на дефлектор, вимкнути автоматичний режим клімату та направити потік повітря на скло і ноги.

Нагадаємо, хоча зима й завершується, погода все ще може принести кілька несподіванок. Але весна вже не за горами, тому зараз саме час почати підготовку автомобіля до нових умов. Це не лише питання зовнішнього вигляду вашого авто, але й його технічного стану, що важливо для безпеки.