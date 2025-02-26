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Курячий суп із яєчними млинцями

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
88 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
40
Час на прочитання
1 хв
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Курячий суп із яєчними млинцями

Курячий суп з яєчними млинцями / Фото: Credits

Приготуйте цей незвичайний суп із яєчних млинців, картоплі та обсмажених овочів.

Ніжні яєчні млинці чудово доповнять курячий бульйон. Куряче м'ясо використовуйте будь-яке.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
яйця курячі
3 шт.
картопля
2-3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вода
2, 5 л
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень (петрушка, кріп)

Філе помийте, наріжте на невеликі шматочки, залийте водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 10 хвилин.

Зелень промийте і подрібніть.

  1. Картоплю очистіть та наріжте на середні кубики.
  2. Збийте віничком яйця з перцем, сіллю в однорідну масу і обсмажте, як млинці, на сковороді з олією з двох боків і наріжте соломкою.
  3. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку. Обсмажте овочі на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору.
  4. У бульйон з м'ясом додайте картоплю і варіть 10 хвилин, потім викладіть обсмажені овочі, млинці яєчні, поперчіть, посоліть і варіть 5 хвилин. Посипте зеленню та подайте до столу.

Поради:

  • Замість картоплі до супу можна додати будь-які макаронні вироби.

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