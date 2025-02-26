Курячий суп із яєчними млинцями

Приготуйте цей незвичайний суп із яєчних млинців, картоплі та обсмажених овочів.
Ніжні яєчні млинці чудово доповнять курячий бульйон. Куряче м'ясо використовуйте будь-яке.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- картопля
- 2-3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вода
- 2, 5 л
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень (петрушка, кріп)
Філе помийте, наріжте на невеликі шматочки, залийте водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 10 хвилин.
Зелень промийте і подрібніть.
- Картоплю очистіть та наріжте на середні кубики.
- Збийте віничком яйця з перцем, сіллю в однорідну масу і обсмажте, як млинці, на сковороді з олією з двох боків і наріжте соломкою.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку. Обсмажте овочі на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору.
- У бульйон з м'ясом додайте картоплю і варіть 10 хвилин, потім викладіть обсмажені овочі, млинці яєчні, поперчіть, посоліть і варіть 5 хвилин. Посипте зеленню та подайте до столу.
Поради:
- Замість картоплі до супу можна додати будь-які макаронні вироби.
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