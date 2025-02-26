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Куриный суп с яичными блинчиками

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
88 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
40
Время на прочтение
1 мин
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Куриный суп с яичными блинчиками

Куриный суп с яичными блинчиками / Фото: Credits

Приготовьте этот необычный суп из яичных блинчиков, картофеля и обжаренных овощей.

Нежные яичные блинчики отлично дополнят куриный бульон. Куриное мясо используйте любое.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
яйца куриные
3 шт.
картофель
2-3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
вода
2, 5 л
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (петрушка, укроп)

Филе помойте, нарежьте на небольшие кусочки, залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 10 минут.

Зелень промойте и мелко измельчите.

  1. Картофель очистите и нарежьте на средние кубики.
  2. Взбейте венчиком яйца с перцем, солью в однородную массу и обжарьте как блинчики, на сковороде с растительным маслом с двух сторон и нарежьте соломкой.
  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку. Обжарьте овощи на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
  4. В бульон с мясом добавьте картофель и варите 10 минут, затем выложите обжаренные овощи, яичные блинчики, поперчите, посолите и варите 5 минут. Посыпьте зеленью и подайте к столу.

Советы:

  • Вместо картофеля в суп можно добавить любые макаронные изделия.

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