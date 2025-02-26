Куриный суп с яичными блинчиками

Приготовьте этот необычный суп из яичных блинчиков, картофеля и обжаренных овощей.
Нежные яичные блинчики отлично дополнят куриный бульон. Куриное мясо используйте любое.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- картофель
- 2-3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- вода
- 2, 5 л
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень (петрушка, укроп)
Филе помойте, нарежьте на небольшие кусочки, залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 10 минут.
Зелень промойте и мелко измельчите.
- Картофель очистите и нарежьте на средние кубики.
- Взбейте венчиком яйца с перцем, солью в однородную массу и обжарьте как блинчики, на сковороде с растительным маслом с двух сторон и нарежьте соломкой.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку. Обжарьте овощи на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
- В бульон с мясом добавьте картофель и варите 10 минут, затем выложите обжаренные овощи, яичные блинчики, поперчите, посолите и варите 5 минут. Посыпьте зеленью и подайте к столу.
Советы:
- Вместо картофеля в суп можно добавить любые макаронные изделия.
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