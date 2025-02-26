Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО і які області постраждали

Через російську атаку постраждали чотири регіони.

Під час атаки на Україну у ніч проти 26 лютого російські війська запустили 177 безпілотників різних типів. Сили оборони відбивали ворожу атаку у межах 10 областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 25 лютого і в ніч проти 26 лютого російські окупанти атакували Україну 177 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів. Ворог запускав БпЛА з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 110 дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Ще 66 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено. Минулося без негативних наслідків.

Через російську атаку постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Сумська області.

Нагадаємо, через нічну атаку на Київську область у Бучанському районі загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.