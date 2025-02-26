Нічна атака РФ на Київщині: є загиблий та поранені

На місці працюють оперативні групи, які продовжують фіксувати наслідки удару та допомагати постраждалим.

Вночі ворожі дрони атакували Київську область, спричинивши руйнування, пожежі та жертви.

Про це повідомила Київська ОВА.

Унаслідок удару в Бучанському районі загинула одна людина, ще дві особи отримали поранення.

Тіло загиблого рятувальники виявили під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку. Вогонь охопив площу 200 кв. м, але був повністю погашений рятувальниками.

У сусідньому населеному пункті постраждала дівчина 2005 року народження – її з пораненням потилиці госпіталізували до лікарні.

Також травмувався чоловік 1981 року народження, який отримав поранення кисті, але від госпіталізації відмовився.

За попередніми даними, внаслідок атаки РФ у Бучанському районі:

пошкоджено 5 приватних будинків;

вибито вікна у 4 багатоповерхівках;

зруйновано 2 гаражі;

3 автомобілі повністю знищено, ще 8 – пошкоджено.

Наслідки ворожої атаки

Наслідки атаки РФ на Київщину

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого у Харкові один з ворожих дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі міста.

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