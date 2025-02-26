День ангела 26 лютого: кого та як вітати з іменинами

26 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 лютого

26 лютого 2025 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Петра, Сергія, Ганну.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, компромісним, відповідальним.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці відрізняється самовладанням, може мати відчужений вигляд.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві ніжний і серцевий. В дорослому віці стає відповідальним, непоганим організатором, оратором.

Сергій — латинське походження, означає "знатний". В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, захищає слабших, інколи агресивний.

Ганна — давньоєврейське ім'я, перекладається як "прихильна". В дитинстві весела, сором'язлива. В дорослому віці стає цілеспрямованою, бажає розвиватимя, готова йти до своєї мети.

День ангела 26 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 26 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від негараздів, наповнюючи душу світлом і радістю. Бажаю здоров'я, сили духу, гармонії та добробуту. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій!

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В цей світлий день хочу побажати тобі, щоб твій Ангел-Охоронець завжди йшов поряд, захищав від лиха та підказував правильний шлях. Нехай доля дарує багато щасливих моментів, міцне здоров'я, натхнення і любов рідних. Радості тобі, миру в серці та здійснення всіх задумів!

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе дорогою світла, допомагає у важкі хвилини та приносить у твоє життя гармонію і тепло. Бажаю безмежного щастя, щирих людей поруч і Божої благодаті на кожен день!

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Сьогодні твій особливий день — день, коли Ангел-Охоронець ще уважніше слухає твої молитви. Нехай він завжди захищає тебе від усіх негараздів, допомагає у здійсненні мрій та оберігає на життєвому шляху. Бажаю миру в душі, добробуту в домі та гармонії в серці!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник ніколи не залишає тебе без уваги, а його світло веде тебе до щастя, успіху і любові. Бажаю тобі натхнення, сили, здійснення найзаповітніших бажань і багато радості в житті!

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