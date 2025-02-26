Россияне ударили по энергообъекту: в ДТЭК рассказали подробности

В настоящее время энергетики работают над возобновлением поставок электроэнергии.
Россияне в ночь на 26 февраля ударили по Днепропетровской области. Пострадал энергообъект.
Об этом сообщила ДТЭК.
"РФ продолжает энергетический террор. Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области", — отметили в ДТЭК.
В настоящее время энергетики работают над возобновлением поставок электроэнергии.
Напомним, после атаки на Харьков в ночь на 26 февраля попадание зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах.
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