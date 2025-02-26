Ох и погода: последние дни февраля принесут сюрпризы

Последняя неделя февраля принесет сюрпризы! В течение этих суток местами еще немного поморозит. В некоторых областях Украины уже запахнет весной, а дальше потеплеет еще больше.

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Зима упаковывает чемоданы

Зима упаковывает чемоданы. На этой неделе синоптики прогнозируют украинцам незначительное потепление. В частности, синоптик Наталья Диденко говорит, что в ближайшую ночь еще поморозило восточную часть Украины: там было -12 -15 градусов. В большинстве областей -5 -11 градусов, на западе -1 -5 градусов.

В течение дня 26 февраля в Украине предполагается от 2 тепла до 4 мороза, на востоке до -5-8 градусов. В то же время в западных областях запахнет весной, максимально ожидается +4+9 градусов. Осадки в Украине сегодня маловероятны. По словам Диденко, в Киеве 26 февраля будет преобладать сухая погода. Ночью -7-9 градусов, днем +1+3 градуса.

В течение недели в Украине будет теплеть. С 1 марта повысится влажность, появятся осадки.

Прогноз погоды на 26 февраля от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр сообщает, что погода 26 февраля будет без осадков в большинстве областей. Ее будет обуславливать область высокого атмосферного давления. Холодный воздух будет отходить к востоку, поэтому там ожидается прохладная погода. На остальной территории ночью мороз несколько ослабеет, ощутимее – на западе страны. Для этой поры в малооблачную погоду характерен значительный суточный ход температуры, поэтому максимальная температура днем легко переходит на плюсовые температуры, на крайнем западе ожидается ее повышение.

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В восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег; температура ночью -12-17 градусов, днем -3-8. На остальной территории небольшая облачность, без осадков; температура ночью -7 -12 градусов, днем 0+5, на крайнем западе страны ночью -2 -7 градусов, днем +5+10.

На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 27 февраля

По данным Укргидрометцентра, до 27 февраля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого атмосферного давления, однако уже меньших значений, чем в предыдущий период, поэтому осадков не ждем, только сегодня в восточных областях местами может быть небольшой снег. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в марте

Весна уже на носу и, как видим, ее наступление состоится четко по календарю. Портал долгосрочных прогнозов Wisemeteo представляет такой прогноз погоды на март 2025 года: начало сезона будет со средними значениями, которые будут колебаться в пределах +5 градусов, что сразу на 2 градуса выше нормы. Первая декада начнется с отметок от +2 до +6, далее следует период незначительного похолодания, когда ночные отметки будут в пределах нуля, а днем до +4. После 20 марта ощутимо потеплеет, а в период с 24 по 29 марта прогреется от +10 до +14.

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал в интервью "Главреду", что в этом году украинцы застанут раннюю весну. В частности, в конце февраля и начале марта следует ожидать температуру в пределах +5+10 градусов днем. Но ночью еще могут быть заморозки.

Климатический прогноз на 2025 год

В целом, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами). Такой прогноз обнародовала национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office.

2024 – самый теплый год за всю историю?

В то же время во Всемирной метеорологической организации напомнили, что 2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений и завершил десятилетие беспрецедентной жары – последствий человеческой деятельности. По словам ученых, изменение климата зависит, в частности, от выбросов в атмосферу и уровня парниковых газов, который продолжает рекордно расти. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании отметил, что такая ситуация – "изменение климата в реальном времени".

Генеральная секретарь WMO Селесте Сауло отметила, что "каждая доля градуса потепления имеет значение и увеличивает экстремальные климатические явления, влияние и риски".

По ее словам, в 2025 году особое внимание ученых будет уделено криосфере – замерзшим частям Земли (морскому льду, ледяным покровам, мерзлой земле).

Как изменение климата влияет на Украину?

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, в Украине на фоне глобального потепления фиксируют обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Усиливает климатические изменения и выбросы парниковых газов и полномасштабное вторжение России (военные действия на территории страны).

Кандидат географических наук Вера Балабух в интервью "РБК-Украина" объяснила, что температура воздуха является важным индикатором изменения состояния всей климатической системы: атмосферы, гидросферы, криосферы, литосферы и, наконец, биосферы (включая человека и его действие).

По словам эксперта, основными факторами, влияющими на формирование климата в определенном регионе, являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность. В последнее время к ним присоединился антропогенный фактор (связанный с любой деятельностью человека).

Балабух рассказала, что точный климатический прогноз для украинцев на 2025 год пока дать нельзя. Она сообщила, что согласно имеющимся на конец 2024 года данным, в Украине "ожидается, что средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы".

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